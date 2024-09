A l’occasion de son premier match au cours de cette trêve internationale, l’Equipe de France s’est inclinée (1-3) sur la pelouse du Parc des Princes. Pourtant, les Bleus ont rapidement pris l’avantage, en 13 secondes, grâce à Bradley Barcola. L’attaquant du PSG a lui surfé sur sa forme du moment.

Comme un symbole. Pour sa première titularisation et son premier but avec l’Equipe de France, Bradley Barcola a fait trembler les filets du Parc des Princes, qui plus est face à Gianluigi Donnarumma. L’attaquant de 22 ans, en pleine forme avec le PSG, a fait profiter le groupe de Didier Deschamps de toutes ses qualités, notamment grâce à son but de l’ouverture du score dès la 13e seconde de jeu. Auteur de 4 buts en 3 matchs de Ligue 1 cette saison, Bradley Barcola semble prendre l’épaisseur d’un leader qu’il est destiné à être sous les cieux parisiens ou avec le maillot des Bleus. Ainsi, dans ce nouveau Talk CS, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane se sont posé la question : De « Bambi » à indiscutable au PSG et avec les Bleus… comment Barcola a éteint les critiques ?!

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !