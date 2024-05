À quelques jours de l’ouverture du mercato estival, le Paris Saint-Germain commence à s’activer pour signer ses premières recrues afin de se renforcer pour la saison 24/25. Mais quel serait le mercato idéal ?

Après une saison réussie avec 3 titres nationaux et une élimination en demi-finale de Champions League, le PSG garde le cap et veut réaliser un mercato ambitieux. Le marché des transferts est très bientôt de retour, et à cette occasion, Canal Supporters sort son premier Talk CS sur le mercato estival 2024. Le club de la capitale a prévenu, il sera actif sur le marché. L’arrivée imminente de Gabriel Moscardo (recruté cet hiver pour 20M€ + 2M€ de bonus) sera la première, mais loin d’être la dernière cet été : les dirigeants Rouge & Bleu veulent poursuivre leur recrutement.

Nos journalistes, Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane vous font part de leur mercato idéal dans la dernière vidéo de Canal Supporters.