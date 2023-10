C’est le retour du PSG et de la compétition après une (énième) trêve internationale avec la réception du RC Strasbourg au Parc des Princes, l’occasion de s’interroger sur l’attaque parisienne.

Après sa victoire sur la pelouse du Roazhon Park face au Stade Rennais (3-1), le Paris Saint-Germain a été coupé par une nouvelle trêve hivernale. L’occasion de faire le point sur l’attaque parisienne, qui a fait peau neuve lors du dernier mercato estival avec les arrivées de Lee Kang-In, Marco Asensio, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour un total de 242M€ (avec bonus). En échange, le club de la capitale s’est séparé de Neymar Jr (contre 90M€ à Al-Hilal) et Leo Messi (parti libre à l’Inter Miami). Une véritable révolution qui a laissé pas mal d’observateurs sur leur faim.

Luis Enrique encore en phase d’expérimentation

4-3-3 ; 4-2-4… Barcola titulaire ? Kolo Muani sur un côté ? Quel rôle pour Lee Kang-in et Asensio ? Qui à la pointe de l'attaque ? Toutes ces questions, auxquelles nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzi – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – tentent de répondre en plus de faire l'avant match de PSG / Strasbourg.