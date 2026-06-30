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Talk CS : Diomandé, Akliouche… Des recrues parfaites pour le PSG ?!

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 30 juin 2026

Le mercato du PSG s’anime et les rumeurs se multiplient avec des gros noms qui pourraient arriver prochainement.

Alors que les rumeurs autour de Yan Diomandé et Maghnes Akliouche se multiplient, ces deux profils seraient proches de débarquer dans la capitale dans les prochains jours. Des joueurs qui semblent répondre aux critères recherchés par Luis Enrique et la direction parisienne.

Dans cette nouvelle vidéo, nous faisons le point sur ces deux dossiers avec le journaliste d’Ici Paris Île-de-France, Romain Beddouk. Ces pistes sont-elles des recrues parfaites ? Que peuvent apporter Diomandé et Akliouche au PSG ? Correspondent-ils réellement au projet sportif parisien ?

Analyse des profils, état des discussions et décryptage : retrouvez notre échange complet en vidéo sur Canal Supporters.

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