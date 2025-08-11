Talk CS
Image : Canal Supporters

Talk CS : Et si… le meilleur restait à venir pour Paris ?! (Prono PSG/Tottenham)

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane11 août 2025

Pour le compte de la Supercoupe d’Europe, le PSG affronte Tottenham ce mercredi (21h sur Canal +). L’occasion d’envoyer le premier avant-match de la saison.

Le Paris Saint-Germain fait son retour à la compétition cette semaine. Sept jours après la reprise de l’entraînement au Campus PSG, les hommes de Luis Enrique vont affronter Tottenham à l’occasion de la première Supercoupe d’Europe de l’histoire du club de la capitale, ce mercredi 13 août (21h sur Canal +). L’occasion de reprendre les avants-matchs avec l’équipe Canal Supporters, avec nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane11 août 2025

Articles similaires

Luis enrique

Luis Enrique : « Pour les titres, nous voulons être prêts à les viser tous »

11 août 2025
Dembélé x Hakimi (entraînement)

PSG / Tottenham : Chevalier titulaire, Neves suspendu, le onze parisien se dessine pour la Supercoupe

11 août 2025
Arnau Tenas

Mercato : Un point de chute trouvé pour Arnau Tenas ?

11 août 2025
Bradley Barcola

Mercato : Liverpool garde Bradley Barcola comme alternative à Alexander Isak

11 août 2025
Bouton retour en haut de la page