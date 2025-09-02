Talk CS : Et si le mercato du PSG était finalement … une réussite ?!

Le mercato estival a fermé ses portes, et les emplettes du PSG sont pointées du doigt. En effet, avec seulement deux recrues, la direction du club de la capitale a priorisé la vente des joueurs sur lesquels elle ne comptait plus.

Le PSG peut désormais se concentrer sur l’aspect sportif avec la fermeture officielle du marché des transferts estival 2025. Les dirigeants parisiens se sont séparés de Milan Skriniar, Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Cher Ndour, Renato Sanches, Gabriel Moscardo, Naoufel El Hannach, ou encore Randal Kolo Muani. Dans le sens des arrivées, les champions d’Europe ont enregistré les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Ainsi, de nombreux observateurs ont pointé du doigt le manque de renfort au milieu de terrain et en attaque, qui pourrait faire du mercato estival 2025 du PSG une déception. Cependant, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane évoquent ce marché des transferts dans le dernier Talk CS afin de se poser la question : Et si le mercato du PSG était finalement … une réussite ?!

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !