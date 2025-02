Talk CS : Fabian « tocard », Kvara FLOP… On répond à vos DINGUERIES !

Avant le match retour des barrages de Ligue des Champions entre le PSG et le Stade Brestois, certaines individualités parisiennes sont pointées du doigt. Si certaines le sont positivement, d’autres sont fortement critiquées.

Ce mercredi (21h sur Canal + Foot), le PSG reçoit le Stade Brestois pour le compte de la manche retour du barrage de Ligue des Champions. Avec une avance de trois buts, beaucoup de regards seront davantage attentifs aux prestations individuelles qu’au résultat. Ainsi, nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives ont répondu à certain commentaires concernant les joueurs du PSG notamment Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz ou encore la nouvelle recrue, Khvicha Kvaratskhelia. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.