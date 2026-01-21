Talk CS : Faut-il S’INQUIÉTER pour le PSG après cette DÉFAITE ?! (SPORTING / PSG)

Au terme d’un scénario cruel, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Sporting CP (2-1) en Ligue des champions. Et certaines individualités n’ont pas répondu aux attentes.

Alors qu’une victoire sur la pelouse du Sporting CP aurait pu permettre au PSG d’assurer encore un peu plus sa place dans le top 8 européen, le club de la capitale va finalement devoir batailler jusqu’au bout pour une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition lors du dernier match face à Newcastle mercredi prochain. Dominateurs face au Sporting, les joueurs de Luis Enrique ont été punis par leur manque d’efficacité et leur fragilité défensive.

Comment expliquer cette défaite frustrante ? Qui sont les principaux responsables de cette contre-performance ? Jonathan Bensadoun, Hugo Bouchara et Théodore Vives ont tenté de répondre à ces questions dans le dernier Talk CS. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !