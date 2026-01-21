Talk CS

Talk CS : Faut-il S’INQUIÉTER pour le PSG après cette DÉFAITE ?! (SPORTING / PSG)

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 21 janvier 2026

Au terme d’un scénario cruel, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Sporting CP (2-1) en Ligue des champions. Et certaines individualités n’ont pas répondu aux attentes.

Alors qu’une victoire sur la pelouse du Sporting CP aurait pu permettre au PSG d’assurer encore un peu plus sa place dans le top 8 européen, le club de la capitale va finalement devoir batailler jusqu’au bout pour une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition lors du dernier match face à Newcastle mercredi prochain. Dominateurs face au Sporting, les joueurs de Luis Enrique ont été punis par leur manque d’efficacité et leur fragilité défensive.

Comment expliquer cette défaite frustrante ? Qui sont les principaux responsables de cette contre-performance ? Jonathan BensadounHugo Bouchara et Théodore Vives ont tenté de répondre à ces questions dans le dernier Talk CS. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 21 janvier 2026

Articles similaires

Dembélé Al Khelaifi

PSG – Nasser al-Khelaïfi évoque la situation contractuelle d’Ousmane Dembélé

21 janvier 2026
PSG groupe

LDC – La place du PSG dans le Top 8 menacée

21 janvier 2026
Chevalier

Sporting CP / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

21 janvier 2026
Revue De Presse Psg

Revue de Presse PSG : LdC, Sporting, défaite, Chevalier…

21 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page