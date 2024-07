Talk CS : Jadon Sancho au PSG, LA bonne pioche ?

La deuxième partie du mercato estivale 2024 est entamée et le PSG ne compte aucune recrue si ce n’est Matvey Safonov. Toutefois, les dirigeants parisiens se montrent actifs dans la multiplication des pistes. Aujourd’hui, c’est celle menant le club de la capitale à Jadon Sancho qui voit le jour.

Après ce qui s’apparente à un échec sur le dossier Khvicha Kvaratskhelia, le PSG est toujours désireux de renforcer le côté gauche de son secteur offensif. C’est ainsi que le nom de Jadon Sancho fait son apparition. En effet, selon Santi Aouna pour Foot Mercato, Loïc Tanzi pour L’Equipe puis le bien informé @Djaameel_ sur son compte X, le Paris Saint-Germain aurait approché l’international anglais pour une proposition de contrat. L’idée de rejoindre le PSG emballerait l’ailier de 24 ans, et les positions entre lui et l’offre parisienne seraient proches. Reste à savoir si Manchester United veut se séparer de son joueur, et à quel prix. Quoi qu’il en soit, la piste existe bel et bien. En ce sens, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane ont évoqué le sujet dans le dernier Talk CS : Jadon Sancho au PSG, est-ce la bonne pioche ?

