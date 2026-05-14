Talk CS – Julian Alvarez, Akliouche… Des recrues PARFAITES pour le PSG ?!

Alors que la saison 2025-2026 touche à sa fin, la direction du PSG a déjà plusieurs profils en tête pour renforcer son effectif pour le prochain exercice.

Le PSG peut marquer l’histoire du football. Malgré un effectif touché par des pépins physiques et une préparation tronquée, le club parisien a réussi à conserver son titre de champion de France pour la cinquième fois consécutive. Le prochain objectif sera désormais de conserver son titre de champion d’Europe face à Arsenal, le 30 mai prochain, à Budapest.

À lire aussi : Luis Campos évoque le mercato estival du PSG

Après cette saison 2025-2026 éreintante sur le plan physique, la direction du PSG devra se pencher sur le mercato, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. En cas de départ de certains joueurs, certains noms sont déjà associés aux Rouge & Bleu, à l’image de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) et Maghnes Akliouche (AS Monaco). Quel serait le mercato parfait pour le PSG cet été ? C’est le sujet du dernier Talk CS, disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et via le lien ci-dessous. Bon visionnage !