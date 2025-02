Talk CS – Jusqu’où le PSG peut rêver cette année ?!

Irrésistible depuis plusieurs semaines, le PSG est encore engagé dans toutes les compétitions. De quoi rêver plus grand dans cette saison 2024-2025 plus que prometteuse ?

Le PSG a entamé parfaitement son année 2025. Après une période morose au coeur de l’automne, les joueurs et Luis Enrique ont su avancer ensemble pour résoudre les problèmes. Et depuis plusieurs semaines, le visage des Rouge & Bleu a changé avec des joueurs qui montent en puissance, d’autre qui retrouvent des couleurs ou encore certains qui ont pris une autre dimension. À cela s’ajoute le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia pour apporter une solution offensive supplémentaire. De bon augure alors que les Rouge & Bleu sont encore engagés dans toutes les compétitions (Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions). Et jusqu’où cette équipe du PSG peut rêver cette année avec un Ousmane Dembélé en forme olympique ? Une question à laquelle nos journalistes Jonathan Bensadoun, Mehdi Houzirane et Théodore Vives ont répondu dans le dernier Talk CS.

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !