Talk CS – Kang-In Lee : Campos fait-il ENFIN du Campos ?!

Dans le tourbillon médiatique autour de Kylian Mbappé, une petite accalmie sud-coréenne est sortie du chapeau de Luis Campos. La surprise Kang-In Lee, ailier passé par Valence et Majorque, devrait s’engager avec le Paris Saint-Germain dans les prochains jours, pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Antoine Ronté – dans la nouvelle vidéo YouTube de Canal Supporters – présentent le profil de la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, analysent l’opération et se projettent sur l’avenir de Kang In Lee.

Qui est-il ? Quel est son profil ? Peut-il s’imposer au Paris Saint-Germain ? Comment le PSG doit-il gérer son temps de jeu, pour ne pas freiner sa progression ? Ne faut-il pas privilégier nos jeunes issus du centre de formation plutôt que chercher des cracks ailleurs ? Est-ce enfin un bon coup de Luis Campos, qui jusqu’alors ne s’était distingué qu’en signant des opportunités de marché dans ce mercato ?

