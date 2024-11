Talk CS : LdC – Ce PSG mérite-t-il vraiment de se qualifier ?

Après sa défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0), le PSG se retrouve 25e au classement. Virtuellement éliminé de la compétition dès le premier tour, le club de la capitale se retrouve dos au mur sur la scène européenne.

En cinq journées de Ligue des Champions, le PSG a connu sa troisième défaite cette semaine sur le terrain du Bayern Munich. Conjugué à sa difficile victoire lors de la première journée face à Gérone puis son match nul face au PSV Eindhoven, le club de la capitale se retrouve plus proche que jamais de l’élimination. Si le Paris Saint-Germain peut s’en vouloir à lui-même, les derniers chiffres publiées par Opta font état d’une équipe Rouge & Bleu qui est celle qui sous-performe le moins. En effet, entre le classement réel du PSG et son expected position, il y a 16 places d’écart. Autrement dit, plutôt qu’à la 25e place, les chiffres attendaient les Parisiens à la 9e place. Dans ce contexte, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane se sont posé la question pour le dernier Talk CS : Ce PSG mérite t-il vraiment de se qualifier ? Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !