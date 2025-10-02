Talk CS
Image : Canal Supporters

Talk CS : LdC – Comment le PSG a donné une leçon au Barça avec une équipe remaniée !

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane2 octobre 2025

Pour la compte de la seconde journée de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé (1-2) sur la pelouse du FC Barcelone. Une victoire on ne peut plus encourageante pour la suite du projet parisien avec Luis Enrique à sa tête.

Le Paris Saint-Germain a préparé sa deuxième journée de Ligue des Champions dans des conditions compliquées. Les nombreuses blessures sont venues compliquer la tâche pour Luis Enrique, mais le technicien espagnol a tout de même su mener les siens vers la victoire. En effet, au coup d’envoie, l’ancien coach du FC Barcelone a misé sur les titularisations de Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Les deux titis parisiens ont démarré une rencontre de C1 pour la première fois dans leur carrière, faisant par ailleurs du onze parisien le plus jeune de l’histoire pour un tenant du titre avec une moyenne d’âge de 23 ans et 99 jours. C’est avec sa recette que Luis Enrique est parvenu à déjouer les plans de son homologue Hansi Flick. Une victoire surprise ? Un PSG qui assoit sa domination sur l’Europe ? Un chef d’oeuvre du coach parisien ? Le debrief de la seconde journée de Ligue des Champions est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane2 octobre 2025

Articles similaires

Frenkie De Jong

LdC : Les joueurs du FC Barcelone dégoûtés après leur défaite face au PSG

2 octobre 2025
Psg joie

Barcelone / PSG – La presse espagnole à genoux devant la prestation parisienne

2 octobre 2025
Vitinha

Vitinha sur les déclarations d’avant-match des Barcelonais : « Nous, on n’en a rien à foutre »

2 octobre 2025
Mayulu mbaye

Barcelone / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

2 octobre 2025
Bouton retour en haut de la page