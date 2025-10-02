Talk CS : LdC – Comment le PSG a donné une leçon au Barça avec une équipe remaniée !

Pour la compte de la seconde journée de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé (1-2) sur la pelouse du FC Barcelone. Une victoire on ne peut plus encourageante pour la suite du projet parisien avec Luis Enrique à sa tête.

Le Paris Saint-Germain a préparé sa deuxième journée de Ligue des Champions dans des conditions compliquées. Les nombreuses blessures sont venues compliquer la tâche pour Luis Enrique, mais le technicien espagnol a tout de même su mener les siens vers la victoire. En effet, au coup d’envoie, l’ancien coach du FC Barcelone a misé sur les titularisations de Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Les deux titis parisiens ont démarré une rencontre de C1 pour la première fois dans leur carrière, faisant par ailleurs du onze parisien le plus jeune de l’histoire pour un tenant du titre avec une moyenne d’âge de 23 ans et 99 jours. C’est avec sa recette que Luis Enrique est parvenu à déjouer les plans de son homologue Hansi Flick. Une victoire surprise ? Un PSG qui assoit sa domination sur l’Europe ? Un chef d’oeuvre du coach parisien ? Le debrief de la seconde journée de Ligue des Champions est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !