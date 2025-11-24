Pour le compte de la cinquième journée de Ligue des Champions, le PSG accueille Tottenham. Ce mercredi (21h sur Canal +), les hommes de Luis Enrique, après le revers face au Bayern Munich, devront s’imposer face aux Spurs afin de conforter leur place dans le top 8 européen.

Après quatre journées de Ligue des Champions, le PSG compte 9 points avec trois victoires et une défaite. L’échec de cette campagne est survenu lors de la dernière journée face au Bayern Munich. Pour autant, le club de la capitale pointe à la cinquième place au classement, et devra conforter sa place dans le top 8 ce mercredi face à Tottenham. Pour ce choc entre Parisiens et Londoniens, Luis Enrique aura encore à composer avec des blessures. En effet, Désiré Doué et Achraf Hakimi sont d’ores et déjà forfaits, et le doute persiste autour de la présence d’Ousmane Dembélé. L’international français est annoncé à minima dans le groupe face à Tottenham, reste à savoir s’il foulera la pelouse du Parc des Princes. Sur le flanc droit de la défense, l’interrogation est également légitime autour de celui qui remplacera Achraf Hakimi. Des questions posées pour le dernier Talk CS : Le 11 du PSG qui va battre Tottenham (avec Dembele titulaire ?)

La vidéo est à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !