Talk CS – Le match de la peur ? Comment battre Newcastle ?

Après son large succès contre Monaco (5-2), le PSG s’attaque à un autre gros match avec la réception de Newcastle en Ligue des champions, importantissime pour la qualification en huitièmes de finale.

Le PSG a bien préparé son match de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions contre Newcastle, au Parc des Princes, avec un large succès contre Monaco vendredi soir (5-2) en retour de trêve internationale. Comme contre les Monégasques, Luis Enrique devra faire sans Warren Zaïre-Emery et Marquinhos. Le coach espagnol pourrait aligner la même équipe contre les Magpies que celle qui a débuté contre Monaco. Avec déjà deux défaites en phase de poules, dont le match aller contre les Anglais où ils avaient été surclassés (4-1), les Rouge & Bleu n’ont pas le droit à l’erreur s’ils souhaitent poursuivre en Champions League au printemps prochain.

Deuxième de son groupe à un point du Borussia Dortmund, le PSG pourrait se qualifier pour les huitièmes de finale dès mardi soir. Pour cela, il doit s’imposer contre Newcastle et espérer que l’AC Milan ne s’impose pas contre Dortmund. Si cela se produit, le PSG et les Allemands s’affronteront pour la première place du groupe le 13 décembre prochain. Nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives dévoilent leur sentiment avant ce choc, se demande comment les joueurs de Luis Enrique peuvent faire pour battre les Magpies et avec quel onze. Ils donnent également leurs pronostics pour cette rencontre. Une vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage et n’oubliez pas de vous abonner et d’activer la cloche, c’est important pour notre développement ! Merci !