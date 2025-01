A l’occasion de la 8e et dernière journée de saison régulière de Ligue des Champions, le PSG se déplace sur la pelouse du VfB Stuttgart afin d’arracher sa qualification. Après l’étincelante victoire face à Manchester City, les Parisiens doivent confirmer afin de finir un parcours européen compliqué sur une bonne note.

Au terme d’un parcours en Ligue des Champions semé d’embûches, le PSG a désormais son destin entre ses mains afin de rallier le tour suivant. En effet, 22e au classement avec 10 points, le club doit le capitale peut rejoindre les seizièmes de finale avec à minima le match nul sur la pelouse de la Mercedes-Benz Arena ce mercredi soir (21h sur Canal +). Ainsi, la réflexion sur la manière d’aborder la rencontre pointe le bout de son nez. Le PSG doit-il jouer la prudence et le match nul afin d’assurer la qualification ? Ou aller de l’avant afin de l’emporter et ne pas tomber dans les calculs ? C’est une interrogation à laquelle nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives ont répondu dans le dernier Talk CS : Le match nul ou la gagne à tout prix ? Quel onze du PSG pour se qualifier à Stuttgart ?!

