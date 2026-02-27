Talk CS – Le match PARFAIT pour retrouver le GRAND PSG ?!

Ce vendredi, le PSG a hérité de Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens tenteront d’écarter les Blues pour poursuivre leur rêve de back-to-back.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir écarté l’AS Monaco en barrage (2-3, 2-2), le PSG attendait de connaître son adversaire à ce stade de la compétition. Et lors du tirage au sort qui s’est déroulé ce vendredi midi, le club de la capitale a hérité de Chelsea. Les deux équipes s’affronteront pour la première fois depuis 2016 en Ligue des champions. Il s’était retrouvé en finale de la Coupe du monde des clubs en juillet dernier, trophée remporté par les Blues (3-0). La rencontre entre les deux équipes était tendue, cette dernière s’étant terminée en bagarre alors que Joao Neves avait été expulsé pour avoir tiré les cheveux de Cucurella.

Ce huitième de finale de Ligue des champions entre le PSG et Chelsea est le sujet du dernier Talk CS. Cette rencontre est-elle le meilleur moyen pour retrouver le grand PSG de la saison dernière, lui qui est plus en difficulté lors de cet exercice 2025-2026 ? Quelles armes a le PSG pour contrarier les Blues et passer en quarts de finale ? Quelles sont les forces et les faiblesses de Chelsea ? Jonathan Bensadoun Hugo Bouchara et Théodore Vives ont tenté de répondre à ces questions dans le dernier Talk CS. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !