Talk CS : Le mercato d’hiver parfait pour le PSG !

Le mercato d’hiver s’apprête à ouvrir ses portes du 1er janvier au 3 février prochain. L’occasion pour le PSG de renforcer son effectif, et pour Canal Supporters de réaliser son mercato parfait avec un invité !

Pour sa deuxième saison sur le banc du PSG, Luis Enrique semble avoir un réel manque sur le plan offensif. En effet, le traitement réservé à Randal Kolo Muani et la gestion du poste d’avant-centre laisse imaginer que le mercato d’hiver 2025 pourrait être l’occasion de recruter un attaquant. Pour l’occasion, Canal Supporters s’est avancé en réalisant son mercato parfait en évoquant des noms qui pourraient être de réels renforts pour le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Ce n’est pas tout ! Avec leur invité pour l’occasion, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane ont également passer en revue le marché des transferts afin de proposer le défenseur qui leur semble le plus idoine pour renforcer la défense parisienne. Le dernier Talk CS est à retrouver sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, ou par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !