Talk CS : Le mercato parfait du PSG pour faire le back to back en 2026 !

Pour l’année d’après, le PSG, logiquement, n’entame pas l’exercice 2025 / 2026 de la meilleure des manières. Entre les blessures et quelques revers en Ligue 1, le groupe de Luis Enrique pourrait se renforcer sur le marché des transfert à l’hiver prochain.

Le 1er janvier prochain, dans moins d’un mois, le mercato d’hiver ouvrira ses portes et s’étendra jusqu’au lundi 2 février 2026. A cette occasion, le PSG pourrait apporter du sang neuf à son effectif afin de challenger et concurrencer les forces présentes, mais aussi de palier des blessures et méformes qui pourraient causer du tort au Paris Saint-Germain sur le moyen ou long terme. Ainsi, l’équipe Canal Supporters s’est retrouvé autour de la table pour un format phare de la chaîne YouTube : le mercato parfait. Quelques noms y sont évoqués, les avis donnés, et les présentations faites pour certains profils cités. La vidéo est à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et au pied de cet article.

