Talk CS – Le mercato parfait du PSG pour le mois d’août !

Si le PSG se montre relativement discret sur le mercato estival, le mois d’août doit permettre aux dirigeants parisiens renforcer l’effectif de Luis Enrique.

À un mois de la fermeture du mercato estival, le PSG s’est, jusqu’à présent, montré plus actif dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Après les ventes de Lee Kang-in et de Gonçalo Ramos et les possibles départs de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye, la direction parisienne compte également recruter pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Si Alessandro Longoni est, pour l’heure, la seule recrue officialisée, Lucas Digne a déjà paraphé son contrat tandis que Maghnes Akliouche est proche de s’engager avec les Rouge & Bleu.

Mais ce mois d’août devrait également permettre aux dirigeants parisiens de réaliser quelques autres coups sur le marché des transferts. C’est le sujet du dernier Talk CS intitulé : Le mercato parfait du PSG pour le mois d’août ! La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et via le lien ci-dessous. Bon visionnage !