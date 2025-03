Talk CS : Le onze idéal du PSG pour RENVERSER Liverpool ?!

A deux jours de son huitième de finale retour de Ligue des Champions, le PSG devrait se dresser face à Liverpool avec un esprit revanchard après sa cruelle défaite au Parc des Princes (0-1). Du côté de Luis Enrique, le technicien espagnol devrait pouvoir disposer de son effectif au complet.

Un rendez-vous qui peut marquer l’histoire pour le PSG de Luis Enrique. Ce mardi (21h sur Canal +), le club de la capitale se déplace sur la pelouse de Liverpool en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Une rencontre qui aura des airs de vengeance pour les Parisiens. Archi dominateur au Parc, les hommes de Luis Enrique se sont effondrés dans les ultimes minutes sur l’unique offensive des Reds grâce à un but du remplaçant, Harvey Elliots.

Pour l’occasion, découvrez le dernier Talk CS dans lequel nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives ont imaginé le onze idéal pour le Paris Saint-Germain pour renverser la situation, et se sont avancés pour leur pronostics. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.