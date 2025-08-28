Talk CS
Image : Canal Supporters

Talk CS : Le parcours de la mort en LdC … Une mauvaise nouvelle pour le PSG ?!

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane28 août 2025

Le tirage au sort de Ligue des Champions a été effectué, le PSG remet son titre en jeu et est désormais fixé sur son sort pour son parcours en 2025 / 2026. Les hommes de Luis Enrique auront un chemin européen homogène, comme à l’habitude de l’histoire récente en C1 pour le club de la capitale.

Un rendez-vous traditionnel pour le football européen, le tirage au sort de la Ligue des Champions s’est tenu ce jeudi à Monaco. En remettant en jeu son titre, le PSG est désormais fixé sur son sort. Ainsi, le club de la capitale et champion d’Europe en titre affrontera le Bayern Munich, le FC Barcelone, l’Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen, Tottenham, le Sporting Portugal, Newcastle et l’Athletic Bilbao. Un parcours qui ne sera pas de tout repos pour le PSG, qui devra cravacher pour se qualifier sans passer par les seizième de finale. La performance est-elle possible ? Le sujet est abordé dans le dernier Talk CS avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane28 août 2025

Articles similaires

Nasser al khelaifi

Al-Khelaïfi : « Le Barça ? Le match que tout le monde attend »

28 août 2025
Psg ligue des champions

Les adversaires de la phase de ligue de C1 du PSG connus

28 août 2025
Ligue des Champions

[LIVE] LdC : Le tirage au sort à suivre en direct

28 août 2025
Ballon d'Or

Ballon d’Or : Un journaliste membre du jury plaide pour Ousmane Dembélé et dézingue Lamine Yamal !

28 août 2025
Bouton retour en haut de la page