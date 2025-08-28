Talk CS : Le parcours de la mort en LdC … Une mauvaise nouvelle pour le PSG ?!

Le tirage au sort de Ligue des Champions a été effectué, le PSG remet son titre en jeu et est désormais fixé sur son sort pour son parcours en 2025 / 2026. Les hommes de Luis Enrique auront un chemin européen homogène, comme à l’habitude de l’histoire récente en C1 pour le club de la capitale.

Un rendez-vous traditionnel pour le football européen, le tirage au sort de la Ligue des Champions s’est tenu ce jeudi à Monaco. En remettant en jeu son titre, le PSG est désormais fixé sur son sort. Ainsi, le club de la capitale et champion d’Europe en titre affrontera le Bayern Munich, le FC Barcelone, l’Atalanta Bergame, le Bayer Leverkusen, Tottenham, le Sporting Portugal, Newcastle et l’Athletic Bilbao. Un parcours qui ne sera pas de tout repos pour le PSG, qui devra cravacher pour se qualifier sans passer par les seizième de finale. La performance est-elle possible ? Le sujet est abordé dans le dernier Talk CS avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.