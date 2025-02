Talk CS : Le PSG a-t-il finalement réalisé un mercato hivernal PARFAIT ?!

Le mercato d’hiver a fermé ses portes ce lundi à minuit. L’occasion pour le PSG de renforcer son effectif, et pour Canal Supporters de faire le bilan !

Pour sa deuxième saison sur le banc du PSG, Luis Enrique avait un réel manque sur le plan offensif. Celui-ci a été rectifié avec l’arrivée de Kvaratskhelia pour ce qui est le transfert le plus cher de l’histoire du club lors d’un mercato hivernal (70M€). Les Rouge & Bleu se sont séparés aussi de nombreux joueurs dont Randal Kolo Muani, Milan Skriniar ou encore Xavi Simons. Une activité importante qui mérite d’être analysée et de se demander si cette fenêtre des transferts n’a tout simplement pas été PARFAITE de la part du Paris Saint-Germain ?! On fera aussi un avant match de PSG / Monaco et partagera nos pronostics qui sont sponsorisés par notre partenaire Winamax.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives se sont réunis autour de la table pour aborder ces multiples sujets. Le dernier Talk CS est à retrouver sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, ou par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !