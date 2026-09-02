Talk CS – Le PSG a-t-il réalisé l’un des meilleurs mercatos d’Europe ?!

Lors de ce mercato estival 2026, le PSG a décidé de renforcer la qualité de son banc avec l’arrivée de cinq recrues. Le club de la capitale a-t-il réalisé le meilleur mercato d’Europe ?

Cet été 2026 a été historique pour le PSG. Avec 360 M€ de ventes, le club de la capitale a réalisé son meilleur mercato au niveau des départs. Mais les Rouge & Bleu se sont également montrés actifs dans le sens des arrivées, avec pas moins de cinq nouvelles recrues : Alessandro Longoni, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres. Avec ce recrutement, le PSG a-t-il réalisé le meilleur mercato d’Europe ? L’ambition du double champion d’Europe sera de réaliser un three-peat en Ligue des champions ? Quelle note donner à ce mercato estival du PSG ? C’est le sujet du dernier Talk CS. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et via le lien ci-dessous. Bon visionnage.