Les annonces sont désormais officielles, Kylian Mbappé va bel et bien quitter le PSG. Après sept années de bons et loyaux services, l’attaquant français va laisser un vide derrière sur lequel les dirigeants devront reconstruire pour l’avenir.

Après des mois de spéculations, Kylian Mbappé a annoncé officiellement qu’il quittera le PSG à l’issue de la saison 2023/2024. Après sept saisons en Rouge & Bleu, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale devrait vraisemblablement rejoindre le Real Madrid. Si les inquiétudes sont légitimes au moment de perdre un des meilleurs joueurs de la planète, l’optimisme pour l’avenir du Paris Saint-Germain a-t-il sa place ? C’est la question posée dans le dernier Talk CS et à laquelle ont tenté de répondre nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane. Une dernière vidéo YouTube au cours de laquelle les adieux de Kylian Mbappé au Parc des Princes font débat, le statut de légende du Français au PSG, ou encore l’avenir avec des pistes comme Khvicha Kvaratskhelia et Xavi Simons est évoqué.

🚨 Kylian Mbappé devant le Virage Auteuil et face à son tifo !



La séquence complète 🔥🔴🔵



📹 @CanalSupporters X @FreeLigue1 pic.twitter.com/3ADJ6TJcUJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 12, 2024 X : @CanalSupporters

