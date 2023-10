Talk CS : Le PSG coule à Newcastle… Analyse d’un naufrage !

Au lendemain de sa première défaite de la saison en Ligue des Champions face à Newcastle (4-1), le Paris Saint-Germain a coulé à Saint James Park. Luis Enrique avait aligné une compo inédite en 4-2-4… Qui a montré ses limites ! Une défaite inquiétante pour la suite ?

Le PSG s’est incliné ce mercredi soir face à des Magpies parfaitement préparés pour sa rencontre. Les hommes de Eddie Howe, plus tranchants, mieux organisés et plus forts collectivement se sont logiquement imposés. Si elles avaient déjà été exposées contre l’OGC Nice, les carences du PSG ont été largement mises en lumière face à Newcastle. En attaque tout d’abord, avec un Ousmane Dembélé incapable de transformer ses occasions, un Gonçalo Ramos encore une fois transparent et Kolo Muani a lui tout simplement tout raté. En défense, Milan Skriniar a montré des failles techniques tandis que Marquinhos a lui été directement responsable sur le premier but de l’équipe anglaise.

Une défaite lourde pour le PSG, qui fait énormément parler chez les observateurs. Est-elle inquiétante ou faut-il ne pas tirer la sonnette d’alarme ? Quelles sont les individualités qui doivent réagir ? Quelle est la part de responsabilité de Luis Enrique ?

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Antoine Ronté – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – analysent la défaite du PSG et se projettent sur la suite de la saison.