Talk CS – Le PSG en barrages : Inquiétant ou… un mal pour un bien ?!

Au terme d’un match décevant, le PSG a concédé le match nul sur sa pelouse contre Newcastle (1-1) et devra passer par le barrage de la Ligue des Champions.

Alors qu’une simple victoire aurait pu permettre au PSG d’assurer une place dans le top 8 européen, le club de la capitale va finalement devoir jouer les barrages pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition contre Qarabağ ou l’AS Monaco. En difficulté après 20 bonnes premières minutes face à Newcastle, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas semblé être à la hauteur de la rencontre et a montré une certaine fragilité globale.

Comment expliquer ce match nul frustrant ? Comment peut-on analyser la présence du PSG de nouveau en barrages ? Est-ce inquiétant… ou paradoxalement un mal pour un bien pour la suite ?! Jonathan Bensadoun et Hugo Bouchara ont tenté de répondre à ces questions dans le dernier Talk CS. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !