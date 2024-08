Le mois d’août est désormais entamé et la seconde partie du mercato estival avec. Jusqu’à présent, le PSG ne compte que deux signatures : Matvey Safonov et Joao Neves. Cependant le club de la capitale a besoin de recruter davantage, à un mois de la fermeture des portes du marché des transferts.

Pour la deuxième saison sur le banc du PSG de Luis Enrique, les besoins sont nombreux. Le club de la capitale doit se renforcer sur toutes les lignes avec un joueur minimum. La doublure au poste de gardien de but est renforcée avec la signature de Matvey Safonov, et au milieu de terrain le poste devant la défense est promis à Joao Neves. Cependant, en attaque et en défense, le Paris Saint-Germain ne compte encore aucun renfort malgré de nombreuses pistes. À un mois de la fermeture des portes du marché des transferts les besoins restent nombreux. C’est dans ce contexte que nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane se sont posés la question : Le PSG est-il en train de réussir son mercato ?! Le premier bilan à faire.

