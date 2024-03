Le Paris Saint-Germain va affronter la Real Sociedad dans 48 heures, quel visage aura le PSG lors de cette rencontre ?! Peut-on être optimiste pour une qualification ?

Cela fait près de trois semaines que tout le monde attend cela, et la date fatidique approche : Le PSG va disputer son huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Les Parisiens auront pour objectif d’atteindre les quarts de finale de la compétition pour la première fois depuis… 3 ans. Les hommes de Luis Enrique sont dans une très bonne posture après sa victoire au match aller au Parc des Princes (2-0). puisqu’ils restent sur une victoire probante en championnat face au LOSC. De leur côté, les Basques sont sur 5 défaites sur les 6 derniers matchs et n’ont plus remporté une rencontre à domicile depuis… le 26 novembre dernier ! Une dynamique négative alors que les échéances importantes s’approchent.

Le PSG est-il le grand favori de cette rencontre ? Quel onze pour affronter la Real Sociedad ? Mbappé peut-il démarrer sur le banc ?! Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives – dans la dernière vidéo de Canal Supporters – reviennent sur ces questions.