Le tirage au sort de la Ligue des Champions s’est tenu ce jeudi 29 août depuis Monaco. Le PSG sait désormais à quoi s’en tenir pour la saison régulière de C1 de septembre à janvier prochain.

La nouvelle formule de Ligue des Champions offrira deux matchs de plus dans la première partie de la compétition à tous les clubs engagés. C’est désormais huit adversaires qu’il faudra affronter. Le PSG sait à quoi s’en tenir s’il souhaite rejoindre le tour suivant, et ce tirage au sort est le sujet du nouveau Talk CS disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters. Une vidéo avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane dans laquelle ces derniers réagissent, analysent, et donne leur pronostics pour la saison régulière de Ligue des Champions.