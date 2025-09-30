Talk CS : Le XI et les clés du PSG pour faire l’exploit face au FC Barcelone !

Le choc de ce début de saison en Ligue des Champions se joue ce mercredi (21h sur Canal +) entre le PSG et le FC Barcelone. Avec une attaque décimée par les blessures, le groupe de Luis Enrique devra trouver les clés pour créer l’exploit.

Ces dernières années, les affrontements entre le PSG et le FC Barcelone sont devenus de vrais classiques sur la scène européenne. Ainsi, ce mercredi (21h sur Canal +), un nouveau chapitre s’écrira entre Parisiens et Catalans. Les deux camps se tiennent aujourd’hui à 5 victoires chacun, 4 matchs nuls et 27 buts inscrits chacun. Cependant, au Stade Olympique de Montjuic, le Paris Saint-Germain se présente avec une attaque décimée. En effet, Luis Enrique devra composer sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Marquinhos en défense. Le technicien espagnol devra donc trouver les clés pour créer l’exploit face à un FC Barcelone qui compte 7 victoires et 1 match nul en 8 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Ainsi, dans le dernier Talk CS, nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives ont tenté de s’avancer sur le XI à aligner, les clés du matchs et leur pronostic.

🚨 Le PSG va donc affronter le Barça SANS son attaque titulaire lors de la dernière finale de la LDC ni son capitaine 😕🤕 pic.twitter.com/519IahCe9o — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 30, 2025 X : @CanalSupporters

