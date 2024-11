Talk CS – Les 3 points clés pour un exploit du PSG à Munich

Le PSG est au bord du gouffre en Ligue des champions. Il lui reste quatre matches pour réussir à se qualifier pour la phase finale de la compétition. Il devra s’imposer contre un gros morceau mardi soir, le Bayern Munich.

Avec une victoire, un nul et deux défaites, le PSG est actuellement 25e de la phase de ligue de la Ligue des champions et éliminé de la compétition européenne. Il reste quatre matches aux joueurs de Luis Enrique pour renverser la tendance et se classer dans les 24 premiers pour prendre part à la phase finale de la Champions League. Le PSG doit encore affronter le Bayern Munich, Salzbourg, Manchester City et Stuttgart. Il devra s’imposer un maximum de fois pour avoir un printemps européen. Et cela commence dès mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot) sur la pelouse de l’Allianz Arena pour y défier le Bayern Munich, l’une des meilleures équipes d’Europe cette saison et large leader de Bundesliga même si en Ligue des champions, il ne se classe que 17e avec deux victoires et deux défaites.

Avec ce constat, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane ont évoqué les trois points clés pour un exploit du PSG à Munich. Le dernier Talk CS à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !