Talk CS : Lucas Chevalier à la place de Donnarumma, vraie opportunité ou fausse bonne idée ?!

Le mercato estival du PSG s’agite avec un dossier pour le moins inattendu. En effet, c’est l’avenir de Gianluigi Donnarumma qui tracasse les dirigeants parisiens aujourd’hui. Dans le doute quant à une prolongation, la piste Lucas Chevalier a été activée.

C’est à un an de la fin de son contrat que les discussions pour une prolongation peinent à se conclurent entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien s’attendrait à un salaire que ses dirigeants ne lui proposeraient pas, faute de grille et politique salariale à respecter. Ainsi, c’est tout droit vers un départ que le portier italien se dirige, ce qui pousse le club de la capitale à se pencher sur le marché des transferts pour lui trouver un remplaçant. Les recherches ne sont pas allés très loin puisque c’est en Ligue 1 et dans le nord de la France que ces dernières ont abouties. En effet, la piste Lucas Chevalier a été activée et un accord serait sur le point d’être trouvé entre le PSG et le LOSC, alors même que le gardien de but français est d’ores et déjà d’accord avec le club de la capitale. C’est dans ce contexte que le dernier Talk CS sort, présenté par nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane : Lucas Chevalier à la place de Donnarumma, vraie opportunité ou fausse bonne idée ?!

