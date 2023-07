Talk CS – Mercato, potentiel départ de Mbappé : Premier bilan du nouveau PSG

Révolution au Paris Saint-Germain ? Avec Christophe Galtier licencié, Luis Enrique a enfin enfilé son costume de nouvel entraîneur du PSG. L’Espagnol s’est montré ambitieux en conférence de presse mais surtout investi et désireux d’insuffler une patte offensive au collectif. Mais quel collectif ? Pour l’heure, le Paris Saint-Germain s’est activé en coulisses en recrutant déjà 6 joueurs au début du mois de juillet.

Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Cher Ndour, Lucas Hernandez. Une chose est sûre, cette fois, le PSG n’attend pas la dernière minute pour se positionner sur le mercato. 6 arrivées, certaines plus importantes et onéreuses que d’autres, qui apportent un vent de renouveau à l’effectif de Paris, désormais dirigé par Luis Enrique. Que penser de ces nouvelles recrues ? Comment le potentiel départ de Kylian Mbappé impacte la suite du mercato ? Peut-on se projeter tactiquement après ces arrivées ? Que manque-t-il encore à Paris et sur quels joueurs Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique doivent-ils se positionner ?

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Mehdi Houzirane – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – débattent de la qualité des nouvelles recrues et tentent de réaliser un premier bilan après un peu plus d’un mois de mercato. Une vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage et n’oubliez pas de vous abonner et d’activer la cloche, c’est important pour notre développement ! Merci !