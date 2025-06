Talk CS – Mercato : Pourquoi Illia Zabarnyi est la recrue PARFAITE pour le PSG !

Le mercato estival a ouvert ses portes et le premier dossier chaud pointe le bout de son nez. En effet, en quête de renfort défensif, le PSG semble avoir coché le nom d’Illia Zabarnyi.

La première partie du mercato estival est ouverte depuis ce premier juin afin de préparer au mieux la Coupe du Monde des Clubs. Ainsi, le PSG se penche et s’active sur son renfort offensif souhaité : Illia Zabarnyi. Le défenseur de l’AFC Bournemouth est la cible des dirigeants parisiens depuis plusieurs mois, et le dossier semble s’accélérer ces derniers jours. En effet, les derniers échos de la presse affirment que le défenseur central ukrainien est séduit par le projet et aurait donné son accord pour rejoindre les rangs du groupe de Luis Enrique. C’est dans ce contexte que le mercato estival s’ouvre également pour la chaîne Canal Supporters Paris. Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane ont évoqué le potentiel transfert dans le dernier Talk CS.

