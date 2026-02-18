Talk CS – Monaco / PSG : Enfin le DÉCLIC attendu ?!

Au terme d’un match à rebondissement, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’AS Monaco (3-2) et prend une vraie option pour les huitièmes de la Ligue des Champions.

Paris était attendu au tournant sur la pelouse du Stade Louis II, et a réussi à gagner… mais que ce fût dur ! En difficulté sur les 25 premières minutes après avoir été mené au score 2-0, puis rater un pénalty et la blessure d’Ousmane Dembélé, les joueurs de Luis Enrique ont réagi et ont réussi à retourner la situation. Une victoire au mental qui donne un avantage certain avant le match retour qui se jouera au Parc des Princes… et qui peut créer un déclic ?

Comment expliquer ce début de match raté ? Et la réaction parisienne ? Est-ce encourageant pour la suite ? Les joueurs sont-ils trop à l’écoute des critiques, parfois non justifiées ?! Jonathan Bensadoun et Hugo Bouchara ont tenté de répondre à ces questions dans le dernier Talk CS. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !