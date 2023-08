C’est officiel. Neymar va quitter le Paris Saint-Germain. Le Brésilien a cédé aux sirènes saoudiennes et devrait rejoindre incessamment sous peu Al-Hilal, le club avec lequel Marco Verratti est en contact et celui qui a signé Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic et Ruben Neves. Une page de l’histoire du PSG se tourne.

Nouveau rebondissement au Paris Saint-Germain. Alors que Neymar était en instance de départ depuis quelques jours, le feuilleton s’est finalement rapidement terminé avec une solution toute trouvée, l’Arabie Saoudite. Si le numéro 10 parisien était tantôt annoncé en MLS ou qu’un retour au FC Barcelone était évoqué, le Brésilien rejoindra finalement Al-Hilal et le paradis financier que représente le pays du golfe, contre une indemnité de transfert aux alentours de 100M€ – susceptible de monter à 140M€ en fonction des bonus – pour le PSG. Neymar va vraisemblablement s’engager pour un contrat de deux ans associé à des émoluments allant de 200 à 300 millions d’euros.

La fin d’une ère au Paris Saint-Germain, tant Neymar symbolisait l’image du projet parisien et les ambitions du club. Le plus gros transfert de l’histoire, arrivé pour dominer l’Europe et prendre plusieurs Ballon d’Or sous les couleurs Rouge et Bleu, gagner une Ligue des Champions, part finalement sans distinctions individuelles ni collectives de prestige. Neymar est-il le plus gros gâchis de l’histoire du PSG ? Du football ? Quels souvenirs garderons nous de son aventure dans la capitale ? Le positif, avec cette épopée sensationnelle lors du Final 8 ou tout le négatif ?

