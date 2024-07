Toujours en attente de nouvelles recrues depuis la signature de Matvey Safonov, le PSG doit encore se renforcer à chaque ligne (défense, milieu, attaque).

Ouvert depuis le 10 juin dernier, le PSG peine à se montrer actif sur le marché des transferts. Si plusieurs rumeurs sont associés aux Rouge & Bleu, à ce jour, seul Matvey Safonov a officiellement rejoint les rangs parisiens durant cette période estivale. Et à un peu plus d’un mois de la fermeture du marché, le PSG doit accélérer pour se renforcer à chaque poste. Luis Campos et ses équipes doivent encore améliorer l’effectif en défense, au milieu et en attaque. En ce sens, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane ont évoqué le sujet dans le dernier Talk CS : Nos 3 priorités pour la suite du mercato du PSG !

