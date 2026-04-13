Talk CS – Nos CLÉS pour que le PSG ACHÈVE Liverpool et se QUALIFIE en 1/2 finale !!

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG devra terminer le travail sur la pelouse de Liverpool pour valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Lancé dans son sprint final, le PSG confirme match après match son retour en forme. Auteur d’une prestation aboutie lors du quart de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool (2-0), le club parisien peut aussi avoir des regrets de ne pas avoir tué tout suspense au Parc des Princes. Ce mardi soir, à Anfield, l’équipe de Luis Enrique devra donc se méfier de la bête blessée, mais a toutes les armes pour confirmer sa domination tactique et technique perçue lors du match aller.

Le dernier Talk CS revient sur les clés du PSG pour valider sa qualification. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !