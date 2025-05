Talk CS : Notre mercato PARFAIT du PSG pour être encore plus FORT !

Alors que le PSG entame la semaine la plus décisive de son histoire avec une finale de Ligue des Champions à son terme, le mercato reste dans l’esprit des dirigeants. En effet, si le collectif de Luis Enrique roule on ne peut mieux, ce dernier sera amélioré cet été.

A quelques jours de la finale de Ligue des Champions, le mercato estiva 2025 s’apprête à ouvrir ses portes. En effet, avec l’organisation de la Coupe du Mondes des Clubs, le fenêtre des transferts estivaux se divisera en deux parties : du 1er au 10 juin prochain puis du 16 juin au 1er septembre. La première tranche permettra aux clubs qui y sont engagés de se renforcer pour la Coupe du Mondes des Clubs et la seconde est plus habituelle. Entre les départs et les arrivées, le Paris Saint-Germain devrait se montrer actif pour renforcer le groupe de Luis Enrique et a en affiner les contours. Ainsi, à l’occasion du dernier Talk CS, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane ont réaliser leur mercato parfait pour le Paris Saint-Germain cet été, en prenant en compte l’aspect réaliste, les besoins du club de la capitale et la façon de travailler de la paire Luis Campos – Luis Enrique.

