C’est la période estivale et le PSG voudra être actif lors de ce mercato.

Kvaratskhelia, Doué, Cherki, Coman… Les rumeurs se multiplient du côté du PSG et chacun à son avis sur celles-ci. Ces pistes sont-elles vraiment des bonnes idées, Paris doit-il aller chercher des stars ou plutôt des jeunes prospects ? Toutes ces interrogations créent du débat au sein de la communauté parisienne et ses suiveurs… C’est pour cela que nous vous avons demandé vos opinions impopulaires sur ces différentes rumeurs. Et on peut vous le dire, il y a de sacrées pépites ! On juge donc vos avis via le prisme de trois critères : celles que l’on estime comme excellente nommées « les termes », celles où on est plutôt d’accord nommées « il a pas tort » (comme le même sur internet) et enfin celles où on est en désaccord complet que l’on a nommé « dinguerie ».

Rabiot doit-il être une priorité tout comme Xavi Simons ? Paris ne doit pas recruter en défense centrale ? Cherki à 15M€ est une excellente affaire… Voici quelques exemples des opinions qu’on vous invite à découvrir dans la dernière vidéo de Canal Supporters avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane.

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !