Le PSG s’active sur le marché des transferts et la piste Victor Osimhen est relancé avec insistance ! En effet, selon les derniers échos de la presse, l’attaquant nigérian serait proche de rejoindre le club de la capitale … Une BONNE pioche ?!

Un an après le recrutement de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le PSG ne semble pas satisfait de son attaque et relance la piste le menant à Victor Osimhen. S’il a fait son temps du côté de Naples, le Nigérian est également ouvert à l’idée d’un départ et le fait de rejoindre la capitale et prendre une place dans le projet Rouge & Bleu laissée vacante par Kylian Mbappé pourrait l’enchanter. Cependant l’aspect financier pourrait freiner certaines ardeurs. En effet, selon les derniers échos de la presse, le président Aurelio De Laurentiis espèrerait en tirer 130 millions d’euros. Si on imagine difficilement le PSG atteindre une telle somme, les pourparlers se poursuivent entre dirigeants parisiens et napolitains. Sur le plan sportif, la potentielle arrivée de Victor Osimhen sous les cieux parisiens peut diviser. C’est dans ce contexte que nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane se sont penchés sur la question dans le dernier Talk CS : Osimhen priorité du PSG : Vraiment une MAUVAISE idée ?!

