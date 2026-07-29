Talk CS – Pourquoi ce début de mercato du PSG est finalement… rassurant !!

Le mercato du PSG peine à s’animer. Pour l’instant, il n’est alimenté que par les départs de Gonçalo Ramos, Kang-in Lee et des titis. Malgré plusieurs pistes, rien n’est encore concrétisé au niveau des arrivées.

Avec la fin de la Coupe du monde, le mercato du PSG devrait s’accélérer. Ce dernier a été animé par les nombreux départs chez les titis et ceux de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid. Dans le sens des arrivées, de nombreux joueurs sont associés au club de la capitale, mais rien n’est encore proche d’être officialisé, à part le retour de Lucas Digne en tant que doublure de Nuno Mendes.

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Yan Diomande, Maghnes Akliouche ou encore Eli Junior Kroupi sont annoncés dans le viseur du PSG. Mais contrairement à il y a quelques années, les dirigeants parisiens ne veulent pas partir sur la surenchère, comme on a pu le voir dans le dossier de l’international ivoirien. Alors qu’il avait un accord pour un contrat de cinq ans avec les Rouge & Bleu, Yan Diomande a vu Leipzig demander au moins 120 millions d’euros pour le laisser filer. Une somme jugée trop élevée par le PSG. Il devrait finalement rejoindre le Real Madrid contre 130 millions d’euros. Du côté de ses propres joueurs, le PSG a aussi changé son fusil d’épaule. Si dans les années précédentes, il voulait absolument conserver ses meilleurs joueurs, même si ces derniers avaient des envies d’ailleurs. Ce n’est plus le cas, avec l’exemple récent de Bradley Barcola. Ce dernier a refusé de prolonger et le club de la capitale ne s’opposera pas à son départ, à ces conditions. C’est le sujet du dernier Talk CS intitulé : Pourquoi ce début de mercato du PSG est finalement… rassurant !!

La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et via le lien ci-dessous. Bon visionnage !