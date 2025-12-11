Talk CS : Pourquoi ce nul FRUSTRANT à Bilbao va rendre le PSG… ENCORE PLUS FORT ?!

Pour le compte de la sixième journée de Ligue des Champions, le PSG a concédé le match nul (0-0) sur le terrain de l’Athletic Bilbao. Un match nul frustrant mais qui pourrait s’avérer utile pour le reste de la saison du club de la capitale.

