Talk CS – Pourquoi ce PSG/BAYERN est LÉGENDAIRE et EXTRAORDINAIRE !!

Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont livré un match qui marquera les esprits, en demi-finale de la Ligue des champions (5-4).

Le monde du football est ébahi devant la prestation offerte par le PSG et le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Dans une rencontre d’une intensité folle, les deux équipes nous ont offert un match à neuf buts avec de nombreux rebondissements. Mais les Rouge & Bleu peuvent aussi nourrir quelques regrets, eux qui ont mené 5-2 dans cette rencontre à l’heure de jeu. L’équipe de Luis Enrique a donc pris une légère option sur la qualification et devra livrer une nouvelle grosse bataille à l’Allianz Arena le 6 mai prochain.

ce de Canal Supporters, disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !