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Talk CS – Pourquoi ce PSG/BAYERN est LÉGENDAIRE et EXTRAORDINAIRE !!

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum29 avril 2026

Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont livré un match qui marquera les esprits, en demi-finale de la Ligue des champions (5-4).

Le monde du football est ébahi devant la prestation offerte par le PSG et le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Dans une rencontre d’une intensité folle, les deux équipes nous ont offert un match à neuf buts avec de nombreux rebondissements. Mais les Rouge & Bleu peuvent aussi nourrir quelques regrets, eux qui ont mené 5-2 dans cette rencontre à l’heure de jeu. L’équipe de Luis Enrique a donc pris une légère option sur la qualification et devra livrer une nouvelle grosse bataille à l’Allianz Arena le 6 mai prochain.

ce de Canal Supporters, disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

Youtube : Canal Supporters Paris

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