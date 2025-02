Talk CS : Pourquoi ce PSG est en train de changer de dimension ?!

A l’occasion du barrage aller de C1, le PSG s’est largement imposé (0-3) face au Stade Brestois. Une victoire qui s’inscrit dans la continuité de ce que les Parisiens réalisent en 2025.

Alors que la campagne européenne du PSG avait mal été entamée, la phase de saison régulière a très bien été terminée par les hommes de Luis Enrique. Après avoir acquis la qualification pour les barrages, les Parisiens ont encore une fois très bien négocié leur premier match à élimination directe en C1 cette saison en s’imposant largement (0-3) face au Stade Brestois. Une victoire maîtrisée qui vient s’inscrire dans la forme étincelante du moment d’Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. Ainsi, dans le dernier Talk CS, nos journalistes Théodore Vives et Mehdi Houzirane, en revenant sur ce match aller, se sont demandé pourquoi ce PSG est en train de changer de dimension ?! Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.