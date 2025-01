Talk CS : Pourquoi ce PSG est en train de changer de dimension !

A l’occasion de la 8e et dernière journée de saison régulière de Ligue des Champions, le PSG se déplaçait sur la pelouse du VfB Stuttgart afin d’arracher sa qualification. Mission réussie pour les Parisiens qui se sont brillamment qualifiés.

Au terme d’un parcours en Ligue des Champions semé d’embûches, le PSG s’est finalement qualifié dans le sprint final. En effet, 15e au classement avec 13 points, le club doit le capitale a rejoins les playoffs de la LDC et va affronter l’AS Monaco ou le Stade Brestois lors du prochain tour. Retour et debrief de cette rencontre ! Comment expliquer une telle progression offensive ? Dembele le nouveau boss du PSG ? La victoire aussi de Luis Enrique ? Toutes auxquelles nos journalistes Jonathan Bensadoun, Mehdi Houzirane et Théodore Vives ont répondu dans le dernier Talk CS :

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !