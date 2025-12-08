RHAf1X3j

Talk CS : Pourquoi ce PSG est finalement… beaucoup trop sous côté ?!

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane8 décembre 2025

Ce mercredi (21h sur Canal +), le PSG se déplace sur le terrain de l’Athletic Bilbao pour le compte de la 6e journée de Ligue des Champions. Avant la trêve, le club de la capitale doit assurer sa place dans le top 8 européen.

Au classement en Ligue des Champions, le PSG pointe actuellement à la deuxième place derrière Arsenal après 5 journées disputées. Ce mercredi, sur la pelouse de San Mames, le champion d’Europe en titre devra assurer sa place dans le top 8 afin de passer l’hiver au chaud. C’est après une victoire éclatante face au Stade Rennais (5-0) pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 que le Paris Saint-Germain tentera de prendre 3 points face à l’Athletic Bilbao. Les Basques de leur côté ont battu l’Atlético Madrid en Liga (1-0). Pour l’avant-match, le dernier Talk CS souligne différents éléments afin de savoir : Pourquoi ce PSG est finalement… beaucoup trop sous côté ?! La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane8 décembre 2025

Articles similaires

8b861999468650c0aa7875fb27beb90345cc7139f58caa2d6aa829c356762acb 1200

LdC : Les absences importantes côté Athletic Bilbao face au PSG

8 décembre 2025
Logo psg

Le programme de la semaine du PSG

8 décembre 2025
Daniel Siebert

Athletic Bilbao / PSG – Un arbitre allemand au sifflet

8 décembre 2025
Kvara

Les résultats de la 15e journée de Ligue 1

8 décembre 2025
Bouton retour en haut de la page