Talk CS : Pourquoi ce PSG est finalement… beaucoup trop sous côté ?!

Ce mercredi (21h sur Canal +), le PSG se déplace sur le terrain de l’Athletic Bilbao pour le compte de la 6e journée de Ligue des Champions. Avant la trêve, le club de la capitale doit assurer sa place dans le top 8 européen.

Au classement en Ligue des Champions, le PSG pointe actuellement à la deuxième place derrière Arsenal après 5 journées disputées. Ce mercredi, sur la pelouse de San Mames, le champion d’Europe en titre devra assurer sa place dans le top 8 afin de passer l’hiver au chaud. C’est après une victoire éclatante face au Stade Rennais (5-0) pour le compte de la 15e journée de Ligue 1 que le Paris Saint-Germain tentera de prendre 3 points face à l’Athletic Bilbao. Les Basques de leur côté ont battu l’Atlético Madrid en Liga (1-0). Pour l’avant-match, le dernier Talk CS souligne différents éléments afin de savoir : Pourquoi ce PSG est finalement… beaucoup trop sous côté ?! La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !