Talk CS : Pourquoi ce PSG peut rivaliser face à Liverpool ?!

Pour le compte des huitièmes de finales de Ligue des Champions, le PSG a hérité de Liverpool. Une rencontre qui a tout d’un véritable choc européen et d’une montagne à gravir pour les Parisiens.

Le classement de la saison régulière de Ligue des Champions avait réservé un huitième de finale de haut niveau pour le Paris Saint-Germain : Le FC Barcelone ou Liverpool. Le verdict a été rendu et c’est face aux Reds que les Parisiens se disputeront la place en quart de finale pour y retrouver Aston Villa ou le Cercle Bruges. Une double confrontation qui s’apparente à une montagne à gravir pour Ousmane Dembélé et ses coéquipiers, mais pas une mission impossible. En effet, autour de la table aujourd’hui, Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane avancent des motifs d’espoirs pour le Paris Saint-Germain, en livrant leur réaction à ce tirage au sort, et leur analyse sur les chances du PSG face à Liverpool. Un Talk CS à découvrir en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.